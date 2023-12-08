تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى.. مفاجأة فى الهجوم

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق استعدادًا للقاء شباب بلوزداد الجزائري ‏الذي يجمع الفريقين بعد قليل على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي‎:

حراسة المرمى: محمد الشناوي‎.‎

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول‎.‎

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات‎.‎

خط الهجوم: محمود كهربا.‏

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصل منذ قليل إلى استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها السادسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقب وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وخلال الاجتماع الفني الذي عقد أمس تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من القميص الأخضر، والشورت الأخضر والشراب الأسود، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأسود بالكامل.

وحضر الاجتماع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وسبق أن التقى الفريقان في مواجهة واحدة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وفاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه بالجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.

وخلال تاريخ مواجهات الفريق الأول بنادي الأهلي في بطولات الأندية الإفريقية المختلفة، لعب الأهلي 24 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفًا واستقبلت شباكه عشرين هدفًا.