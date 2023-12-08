رياض منصور: الشعب الفلسطينى نجا من كل محاولات القضاء عليه على مدى قرن

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني نجا من كل محاولات القضاء عليه على مدى قرن، وننتظر احترام حقوق الفلسطينيين.

وتابع مندوب فلسطين، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أعطوا لنا الاحترام ليس في الكلام بل في الأفعال احترموا حياتنا واحترموا حقوقنا"، مؤكدًا أن ما يحدث وسيحدث في فلسطين سيحدد مستقبل المنطقة.

وأوضح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أنه لا يمكن أن نستمر في إعطاء الاستثناءات لإسرائيل ويجب أن ينتهي ذلك فورًا.