الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رياض منصور: الشعب الفلسطينى نجا من كل محاولات القضاء عليه على مدى قرن

مندوب فلسطين رياض
مندوب فلسطين رياض منصور

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني نجا من كل محاولات القضاء عليه على مدى قرن، وننتظر احترام حقوق الفلسطينيين.

وتابع مندوب فلسطين، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أعطوا لنا الاحترام ليس في الكلام بل في الأفعال احترموا حياتنا واحترموا حقوقنا"، مؤكدًا أن ما يحدث وسيحدث في فلسطين سيحدد مستقبل المنطقة.

وأوضح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أنه لا يمكن أن نستمر في إعطاء الاستثناءات لإسرائيل ويجب أن ينتهي ذلك فورًا.

القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني حقوق الفلسطينيين المنطقة

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