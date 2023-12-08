متخصص في شؤون الانتخابات: لأول مرة تيسير عملية التصويت لذوي الهمم

قال الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الانتخابات أحمد ربيع، إن الانتخابات الرئاسية والمتبقي عليها أقل من 40 ساعة، هو استحقاق دستوري هام، ولابد من الجميع المشاركة.

وأضاف المتخصص في شؤون الانتخابات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن من له حق التصويت هم 67 مليون ناخب، مضيفًا أن مصر تستحق من هذه الملايين المشاركة خاصة بعد التيسيرات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونوه ربيع، أنه لأول مرة تيسير لذوي الهمم، سوء أصحاب الإعاقة البصرية، أو السمعية، بالإضافة إلى زيادة طرق الاستعلام عن اللجان الإنتخابية.

وأشار المتخصص في شؤون الإنتخابات، إلى أن وجود 15 ألف قاضي مشرف على الانتخابات هي ضمانة على نزاهة العملية الانتخابية، الأمر الذي يزيد من عملية النزاهة والشفافية.