الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متخصص فى شئون الانتخابات: عملية التصويت لن تستغرق سوى 5 دقائق

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الكاتب الصحفي والمتخصص في شئون الانتخابات إبراهيم قاسم، إن ما يقبل عليه المصريون هو عرس حقيقي، ولا بد من الجميع المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

ونوه المتخصص في شئون الانتخابات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت بشكل كبير معرفة اللجان والموقف الانتخابي لكل فرد، وهذا يساهم من زيادة الإقبال على الانتخابات يوم الأحد.

وأضاف قاسم، أنه عند التوجه لمقر اللجنة الانتخابية سيجد الموظفون ينظمون الطابور وتسهيل عملية الدخول، وبعد ذلك يتم تقديم البطاقة الشخصية لموظف اللجنة وسيتم إعطاؤه ورقة الانتخاب.

وأشار قاسم، إلى أن التصويت في الانتخابات الرئاسية وأن العملية بأكملها لا تأخذ 5 دقائق، موضحًا أن القضاة استلموا أوراق الاقتراع منذ أمس والتوجه إلى اللجان.

متخصص في شؤون الإنتخابات عملية التصويت الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الإنتخابات إبراهيم قاسم المصريين اكسترا نيوز

مواد متعلقة

وزير الخارجية البريطانى: نواصل جهودنا للإفراج عن المحتجزين فى قطاع غزة

وزير الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة مع بريطانيا ملتزمتان بتأمين الملاحة بالبحر الأحمر

بلينكن: الأوضاع فى غزة "مأساوية" وعلى إسرائيل "بذل كل الجهود" لزيادة المساعدات

هيئة الاستعلامات: الحوار الوطنى جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديمقراطية

مسئول بالبيت الأبيض: لم نعط موعدًا لانتهاء العملية الإسرائيلية فى قطاع غزة

"شمالًا وجنوبًا".. القاهرة الإخبارية تعرض صورًا مباشرة لتعرض قطاع غزة لغارات إسرائيلية

عادل حمودة لـ"القاهرة الإخبارية": اختلافات فى إسرائيل مع نتنياهو حول الموازنة الجديدة

مراسلة القاهرة الإخبارية: أعمال شغب لمستوطنين فى القدس المحتلة وتم تفريقهم بالماء

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى.. مفاجأة فى الهجوم

“القاهرة الإخبارية”: تأجيل تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة لساعات

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

حاولوا تحريره فسقطوا قتلى.. كواليس معركة الفجر بين القسام وجنود الاحتلال

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت