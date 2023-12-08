متخصص فى شئون الانتخابات: عملية التصويت لن تستغرق سوى 5 دقائق

قال الكاتب الصحفي والمتخصص في شئون الانتخابات إبراهيم قاسم، إن ما يقبل عليه المصريون هو عرس حقيقي، ولا بد من الجميع المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

ونوه المتخصص في شئون الانتخابات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت بشكل كبير معرفة اللجان والموقف الانتخابي لكل فرد، وهذا يساهم من زيادة الإقبال على الانتخابات يوم الأحد.

وأضاف قاسم، أنه عند التوجه لمقر اللجنة الانتخابية سيجد الموظفون ينظمون الطابور وتسهيل عملية الدخول، وبعد ذلك يتم تقديم البطاقة الشخصية لموظف اللجنة وسيتم إعطاؤه ورقة الانتخاب.

وأشار قاسم، إلى أن التصويت في الانتخابات الرئاسية وأن العملية بأكملها لا تأخذ 5 دقائق، موضحًا أن القضاة استلموا أوراق الاقتراع منذ أمس والتوجه إلى اللجان.