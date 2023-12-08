بيراميدز يواصل تدريباته القوية بجنوب إفريقيا استعدادا لصن داونز (صور)

واصل فريق بيراميدز، تدريباته القوية في مدينة بريتوريا استعدادا لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز، في الثالثة من عصر الأحد المقبل، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء المران الذي جرى على ملعب جامعة توكس في بريتوريا قويا واستغرق قرابة ساعة ونصف، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء شريف إكرامي حارس المرمى الذي غادر جنوب أفريقيا عائدا للقاهرة في ظل نزلة البرد الحادة التي يعاني منها.

واشتمل التدريب على مجموعة من الواحدات البدنية، وتدريبات خاصة لمجموعة من اللاعبين، بجانب تقسيمة بطول الملعب شهدت تجربة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للتشكيل الأقرب لخوض اللقاء بجانب خطة اللعب.

ومن المنتظر أن يختتم بيراميدز تدريباته غدا السبت في الثالثة عصرا على ملعب لوفتس فيرسفيلد الذي يستضيف المباراة، طبقا للائحة البطولة القارية.

بعد جلستهم مع رئيس النادي.. لاعبو بيراميدز يتعاهدون على استكمال أهداف النادي

ارتفعت الروح المعنوية للاعبي فريق نادي بيراميدز، بعد الجلسة التي جمعتهم بالمهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة في جنوب أفريقيا، قبل ساعات من مواجهة صن داونز في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد رئيس بيراميدز خلال الجلسة على اللاعبين مواصلة العمل وبكل قوة لاستكمال أهداف النادي حتى النهاية، وعليهم قول كلمتهم في مواجهة صن داونز وأمام باقي فرق المجموعة، ووضع بيراميدز في مكانه الطبيعي.

الرئيس أكد خلال الجلسة على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تخطي الفريق الجنوب أفريقي القوي، مشددا أن إدارة النادي تعلم جيدا مدى جودة المجموعة الحالية من اللاعبين وتجانسهم، وتؤمن بأن امكانياتهم وقدراتهم هي الأعلى من باقي فرق المجموعة، لتحقيق أهداف النادي بالوصول للمكانة التي يستحقها على كل المستويات.

وفي ذات الوقت أكد الرئيس للاعبين أنه عليهم احترام المنافس وجميع المنافسين، خاصة وأن بيراميدز يضع الكثير من الأهداف أمامه في جميع البطولات التي يشارك فيها.

وأعلن لاعبو بيراميدز التحدي بعد جلستهم مع المهندس ممدوح عيد، وقرأوا الفاتحة، وتعاهدوا معه على تحقيق كافة أهداف النادي بداية من مباراة صن داونز، وأن لديهم إصرار وعزيمة وأكدوا أن محاولات تعطيل الفريق، ومنها منع هدافه وأفضل مهاجمي القارة فيستون ماييلي من مرافقة البعثة في جنوب أفريقيا لخوض اللقاء، زادتهم إصرارا على الرد بالقوة المطلوبة داخل الملعب يوم الأحد القادم، وأن الفريق سيظل على قلب رجل واحد.

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا

تدريبات بيراميدز بجنوب إفريقيا