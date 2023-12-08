تعرف على اللجان الانتخابية وأماكن تصويت المغتربين بمحافظة السويس

يمثل المغتربون نسبة ليست قليلة من تعداد سكان محافظة السويس، نظرًا لوجود أكثر من منطقة صناعية، سواء داخل المحافظة أو بنطاق السخنة.

وشهدت محركات البحث عمليات بحث خلالها المغتربون عن أسماء وعناوين لجان المغتربين بمحافظة السويس حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق في التاسعة من صباح الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة ثلاثة أيام، لتنتهي في التاسعة من مساء الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات ست لجان للوافدين، ليتمكن المغتربون من الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية القادم.

وحرصت الهيئة على أن يتم توزيع اللجان الست بشكل يغطي أحياء السويس الخمسة، لتيسير عملية التصويت على المغتربين.

لجان المغتربين في السويس

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان الوافدين بمحافظة السويس هي لجنة مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بحي الأربعين بمنطقة العبور خلف مسجد الهدى، لجنة مدرسة المستقبل الابتدائية بحي فيصل بمنطقة المستقبل شارع سور جامعة السويس.

كما أعلنت الهيئة أن حي عتاقة الذي يحتوي على عدد كبير من المصانع والشركات يضم ثلاث لجان للوافدين، هي لجنة مدرسة شركة أنابيب البترول بمنطقة الخليج والبحر الأحمر، لجنة المدرسة الإعدادية بمنطقه الأدبية بجوار محاجر هيئة قناة السويس، ولجنة ميناء السخنة والتي تعد من أهم لجان المغتربين بالسويس نظرًا لتوافد أعداد كبيرة يوميًا على الميناء.

كما خصصت هيئة الانتخابات لجنة مدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي بحي الجناين لاستقبال الوافدين والمغتربين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

لجان السويس الانتخابية

تحتوي السويس على 61 لجنة فرعية موزعة على 49 مركزًا انتخابيًا، منها 44 مدرسة و5 أماكن أخرى كمراكز الشباب.

تنتشر اللجان لتغطي أحياء السويس الخمسة، بواقع 43 لجنة للمقيمين وست لجان للوافدين، حيث يمثل الوافدون نسبة كبيرة من سكان السويس نظرًا لاحتواها على عدد كبير من المصانع يعمل بها مهندسون وإداريون وعمال من جميع المحافظات.