الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شلبى تشهد مراسم توقيع بروتوكول لإقامة منتجع استشفائى في مصر

غادة شلبى نائب وزير
غادة شلبى نائب وزير السياحة والأثار

 شهدت  غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين أحد سلاسل المنتجعات الاستشفائية العالمية وواحدة من كبريات شركات إدارة الفنادق وذلك لإقامة منتجع استشفائى في مصر،وذلك نيابة عن  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وقد حضر مراسم التوقيع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفيرة أوليفيا تودران سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان لملف السياحة الصحية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وخلال مراسم التوقيع، ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بنقل تحيات  الوزير وتمنياته بنجاح المشروع والتوفيق للقائمين عليه، مثمنة اختيار مصر لهذا المشروع الهام الذي سيسلط الضوء على إمكانيات المقصد السياحي المصرى في مجال السياحة الاستشفائية بجانب المنتجات السياحية الغنية والفريدة التي تزخر بها مصر.

كما أكدت نائب الوزير على أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز السياحة الاستشفائية، وذلك في ظل الإمكانات المختلفة التي تمتلكها مصر وباعتبار السياحة الاستشفائية منتجًا سياحيًا يستقطب شريحة مميزة من السائحين من كافة أنحاء العالم.

وأضافت أن مصر تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية مثل ينابيع المياه المعدنية والمياه الكبريتية والرمال الساخنة إلى جانب المناخ المناسب، لافتة إلى أن هذه الموارد تنتشر في العديد من الأماكن في جميع أنحاء مصر.

وخلال كلمتها، تطرقت نائب الوزير للحديث عن أخر التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تحقق السياحة المصرية رقمًا غير مسبوق بنهاية العام الجاري.

كما أشارت إلى ما تقوم به الوزارة من دراسة لكافة إمكانيات السياحة الاستشفائية في مصر لتطوير هذا المنتج بالإضافة إلى دراسة وضع استراتيجية شاملة توضح الإجراءات والإرشادات الواجب تنفيذها لتهيئة البيئة المناسبة لتطويره لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأوضحت أن الإجراءات الحالية هي تمهيد لوضع خارطة طريق متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا النمط من خلال خطة متكاملة يتم إعدادها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وبالاستعانة بواحدة من كبريات بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، لافتة إلى أن السائح الذى يأتى لهذا المنتج يقضى فترة إقامة طويلة ثم يعاود المجئ لاستكمال الاستشفاء لذلك يعتبر سائح متكرر الزيارة.

كما أشارت إلى أنه تم عقد لقاءات مع سفراء الدول الرائدة في مجال السياحة الاستشفائية للاستفادة من تجارب دولهم في هذا المجال وللتعرف على الآليات والضوابط المتبعة في هذه الدول للبدء من حيث انتهى الآخرون لتعظيم هذا النمط السياحى.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو المنتجع السياحي العالمي عن سعادتهم لافتتاح منتجع جديد في مصر مشيرين إلى أن هذا المنتجع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأن اختيارهم لمصر جاء لما تمتلكه من مقومات وخاصة موقعها المتميز حيث ستكون بمثابة الانطلاقة لهم في المنطقة.

المنتجعات الاستشفائية الفنادق منتجع استشفائى محافظ جنوب سيناء السياحة الاستشفائية

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