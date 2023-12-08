الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدى للمشروعات المُتنافسة على التأهل للمعرض الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض التمهيدي للمشروعات المُتنافسة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون مع قطاع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية؛ لمواجهة التحديات التنموية في مصر، وذلك في إطار تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مُشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وفي هذا السياق، افتتحت د. منى محمود عبد اللطيف، مُدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، المعرض التمهيدي للمشروعات المُتنافسة للتأهل للمعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور د. عمرو صلاح مرسي، رئيس لجنة التحكيم، والمدير التنفيذي لمكتبي نقل وتسويق التكنولوجيا، ونادى ريادة الأعمال بالمدينة، وبمشاركة ما يقرب من 27 من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات العلمية، وذلك بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

وأكدت د. منى محمود عبداللطيف أن هذا المعرض جاء في ضوء تفعيل استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفقًا لمحور البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية، إِضافةٌ إلى الدور الخدمي للمُجتمع العالمي والمدني للمدينة، فضلًا عن التعاون المُستمر بين المدينة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أن مدينة الأبحاث العلمية تفتح أبوابها وكافة وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية لدعم طلبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM من خلال الاستفادة بمعاهدها البحثية وخبرات أعضاء هيئة البحوث، مُوضحةٌ أنه بلغ عدد المشاريع في المعرض نحو 73 مشروعًا علميًّا، كما تم اختيار 46 مشرُوعًا وفقًا للضوابط ومعايير التحكيم المُعلنة والمُتفق عليها.

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جدير بالذكر، أن المدينة أشرفت من خلال مجموعة من أعضاء هيئة البحوث من كافة معاهد المدينة، على تدريب عدد من طُلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM باختلاف المراحل التعليمية في كل المجالات البحثية ومن أبرزها الطاقة والمياه وبعض الصناعات الاستراتيجية لاجتياز المسابقة المُقامة على مُستوى جُمهُورية مصر العربية، والمؤهلة للتصفيات لمسابقة إنتل آيسيف "- Intel ISEF- International Science and Engineering Fair"، التي ستُقام بالولايات المتحدة الأمريكية وتُعد أكبر مُسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، كما تأهل عدد كبير من الطلاب المشاركين بالمسابقة للتصفيات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية وحصلوا على المراكز الأولى، حيث نظمت فعاليات المسابقة بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 13-15 مارس 2023.

شارك في هذا المعرض 27 عضو هيئة تدريس في مختلف التخصصات العلمية ومن ضمنهم 19 من أعضاء هيئة البحوث بالمدينة، فضلًا عن مُشاركة وفد من شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة قادة المستقبل الدولية والمدير التنفيذي لأكاديمية إبداع للاستشارات الهندسية كمُحكمين للمعرض التمهيدي في العلوم والهندسة التابع لمكتبة الإسكندرية "ISEF".

 

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