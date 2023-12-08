رسميًا.. لندن تستضيف حفل جوائز "ذا بيست" من الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، استضافة العاصمة البريطانية لندن لحفل جوائز “THE BEST” للأفضل في العالم لعام 2023.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي قد فاز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022.

ونشر “فيفا” بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن الحفل سيُقام في لندن يوم الإثنين 15 يناير 2024، في حدث يُكرم ألمع الشخصيات الكروية في عالم الساحرة المستديرة.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يُقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق في لندن، التي سبق لها استضافة الفعالية عامي 2016 و2017.

يُذكر أنه تم في سبتمبر 2023 إعلان القوائم لأسماء المرشحين والمرشحات لكافة فئات الجوائز، ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية القوائم المختصرة للمرشحين والمرشحات والمكونة من ثلاثة أسماء في معظم الفئات. وتشمل هذه اللجنة أربع فئات هي: مدربو ومدربات المنتخبات الوطنية، قادة المنتخبات الوطنية لفئتي الرجال والسيدات، وصحفيون رياضيون، وجماهير صوّتت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ FIFA، وبلغ عددها أكثر من مليون شخص من كافة أنحاء العالم.

وتم تخصيص 25% من النسبة الإجمالية للأصوات لكل فئة من الفئات الأربع أعلاه، وذلك بغض النظر عن عدد المصوّتين في كل فئة.

وسيقوم FIFA خلال الأسابيع المقبلة بإعلان القوائم القصيرة للمرشحين عن الفئات المختلفة، التي سيتم الكشف عن الفائزين والفائزات بها في الحفل الذي تستضيفه لندن، ويشمل 11 فئة: