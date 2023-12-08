الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

457 مركزًا انتخابيًا.. الجيزة تنهى استعداداتها للانتخابات الرئاسية 2024

محافظة الجيزة تستعد
محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية

أيام تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنعقد في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وقد أعلنت محافظة الجيزة عن انتهاء استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وتوفير كل الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات.

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محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية 

واطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على استعدادات مختلف أجهزة المحافظة النهائية للعملية الانتخابية من تجهيز المقرات الانتخابية "العامة والفرعية" من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة اللجان والتأكد من توافر كافة التجهيزات، والتي تشمل أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الانتخابات سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية لاستقبال عدد ٦ ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولًا بأول وتذليل أية معوقات.

وناشد المحافظ جميع المواطنين المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.

محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية
محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية
محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية
محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية
محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية
محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية
محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية
محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية
محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية
محافظة الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية
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