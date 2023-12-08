الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد قبل مواجهة صن داونز

باتشيكو يعاين أرضية
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس

عاين البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لـ"بيراميدز"، أرضية ملعب ستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، والتي تستضيف مواجهة الفريق السماوي ونظيره الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة عصر الأحد المقبل 10 ديسمبر، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحرص المدير الفني بصحبة مترجمه محمود علي، على معاينة الملعب والتعرف أكثر على أرضية الاستاد، حيث أكد باتشيكو أن أرضية الملعب ليست بالجودة التي كان يتوقعها، خاصة وأن هناك عدة مناطق بالملعب لا توجد بها "نجيلة" ويخشى من تأثير ذلك على أداء الفريقين خلال لقاء الأحد.

باتشيكو أكد خلال الجولة بملعب لوفتس، أنه يخشى من تضرر أرضية الملعب أكثر خاصة وأن هناك مباراة "راجبي" ستقام على ذات الملعب مساء السبت وقبل ساعات من مباراة صن داونز وبيراميدز، خاصة وأن الراجبي لعبة قوية وبها التحامات تتسبب في مزيد من الضرر لأرض الملعب، مؤكدا أنه يأمل في ألا يحدث ذلك وتكون جميع الظروف مناسبة للفريقين من أجل تقديم مباراة تليق باسميها في كرة القدم الإفريقية.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال 

وفي السياق ذاته، كانت لجنة الحكام بـ"كاف"، قد أعلنت عن طاقم حكام مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، بدوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، بجوار فرق صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني، برصيد 3 نقاط لكلاهما.

باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد
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