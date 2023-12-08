باتشيكو يتحدث عن مواجهة بيراميدز وصن داونز في دوري الأبطال

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ"بيراميدز"، إنه يعلم جيدا مدى صعوبة المواجهة التي تجمع بيراميدز في أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والتي تقام في الثالثة عصر الأحد المقبل، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن صن داونز فريق كبير وأحد أهم أندية قارة أفريقيا في الفترة الحالية، وتوج مؤخرا ببطولة الدوري الأفريقي، ما يعكس مدى قوة المنافس الذي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني متميز وإمكانيات كبيرة، والمواجهة لن تكون سهلة، لأن بيراميدز في المقابل ورغم حداثة عهده بدوري الأبطال، إلا أنه لن يكون منافسا سهلا وهدفه الفوز في المباراة وحصد الثلاث نقاط بهدف مواصلة المشوار في دور المجموعات، والتطور أكثر في هذه المرحلة الهامة.

وأشار المدير الفني إلى أنه درس جيدا الفريق المنافس، مؤكدا أن لاعبي بيراميدز يقدمون أفضل ما لديهم في التدريبات وهدفهم هو الفوز والعودة بنتيجة إيجابية من بريتوريا، موضحا أن الفريق تجاوز تماما آثار نتيجة مباراة نواذيبو في موريتانيا، والتركيز حاليا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، ومواصلة المشوار نحو التأهل إلى الدور المقبل، وهو يثق كثيرا في لاعبيه وقدرتهم على عبور تلك المباراة رغم قوة المنافس.

وتحدث باتشيكو عن غياب المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي عن المباراة بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول إلى جنوب أفريقيا، مؤكدا أن إدارة بيراميدز بذلت كل ما في وسعها من أجل إنهاء أزمة تأشيرة اللاعب وتواجده مع الفريق، ولكن لأسباب لا دخل لكرة القدم بها لم يحصل عليها، ليغيب عن اللقاء الهام، مشددا على أن ماييلي لاعب كرة قدم، وليس سياسيا حتى يتم منعه من مرافقة فريقه في مباراة مهمة بدوري الأبطال، ولابد من تدخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لوضع لوائح واضحة تسهل من حصول لاعبي الكرة على التصاريح والتأشيرات حتى لا يخضع الأمر للأهواء بهذا الشكل، مازحا مع الإعلام الجنوب أفريقي خلال المؤتمر الصحفي قائلا:" أعتقد أن المسئول الذي منع ماييلي من مرافقة بيراميدز في جنوب أفريقيا هو مشجع لفريق صن داونز".

أضاف قائلا:" ماييلي لاعب مهم للغاية وإضافة قوية لخط الهجوم وحاليا هو المرشح الأقوى لنيل جائزة أفضل لاعب داخل القارة عن العام الماضي، ووجوده كان سيمنح بيراميدز قوة إضافية في خط الهجوم، ولكنه يجب التعامل مع الوضع القائم، مشددا أنه يثق كثيرا في لاعبيه وقدرتهم على تعويض الكثير من الغيابات التي يعاني منها الفريق طوال الفترة الماضية".

باتشيكو أشار إلى أن الخسارة الأخيرة أمام نواذيبو لا تعبر مطلقا عن الأداء الذي قدمه الفريق والسيطرة على مجريات الأمور وبالنظر إلى الإحصائيات كان بيراميدز الأفضل والأكثر خطورة والمنافس سجل أحد أهدافه من خطأين فقط، ولكن النتائج لا تحتسب بالإحصائيات، على الرغم من سوء أرضية الملعب الذي كان عائقا رئيسيا أمامنا، والآن لا نركز على شيء سوى تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب أفريقيا وتعويض الخسارة الأخيرة.

باتشيكو شدد على أن بيراميدز رغم أنه في وضعه الحالي لم يمر عليه أكثر من ٥ سنوات إلا أنه نجح في وضع نفسه منافسا على كل البطولات وسط عملاقين بحجم الأهلي والزمالك، وحاليا هو منافس قوي وأحد أهم أندية أفريقيا والكرة المصرية، والإدارة تقدم لنا كل الدعم المطلوب على كافة المستويات ولا تبخل علينا بأي شيء، مشيرا إلى أنهم في إدارة النادي لديهم خطة مستدامة للتطور، والنادي يسير خطوة تلو أخرى نحو تحقيق البطولات والتواجد بشكل دائم بين الكبار، وحاليا بيراميدز خلال آخر موسمين هو ثاني ترتيب الدوري المصري القوي للغاية، هذا العام يتواجد في دوري الأبطال الذي يعد واحدا من أهم بطولات الأندية في العالم وأقواها، ويسعى للتقدم أكثر خلال هذه البطولة ومستقبلا.