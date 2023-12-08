الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بمحيط محور 26 يوليو وشارع أحمد عرابى

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إجراء جولة ميدانية اليوم الجمعة بعدد من الأحياء للوقوف على الحالة العامة للطرق ومتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وتواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين وأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العملية الانتخابية.

وخلال جولته بشارع أحمد عرابي، للوقوف على الحالة العامة للطريق، شدد المحافظ على رئيس حى العجوزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير للجزر الوسطى والأرصفة ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.

ووجّه "راشد" رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال برفع ناتج الأعمال أولًا بأول، ومنع تراكم المخلفات بمحيط مناطق العمل ومراعاة المظهر الحضاري خلال تنفيذ الحدائق واللاندسكيب.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير بمحيط محور ٢٦ يوليو، حيث تابع "راشد" أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة وأعمدة الإنارة والتشجير على جانبي الطريق.

رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء أحياء العجوزة والدقى ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
تطوير محور 26 يوليو توسعة محور 26 يوليو محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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