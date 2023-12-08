تعليمات مشددة للرقابة على المخابز وضبط الأسواق بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة؛ للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

تموين المنتزة

قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة، وإشراف أحمد علي، رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٥٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٨ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ١٦ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٨ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

تموين شرق

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الادارة، و اشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، وتحرير عدد ٤ محاضر لمنافذ مشروع جمعيتى مخالفين، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، وتحرير عدد ٨ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير عدد ١٤ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين وسط

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة، و اشراف الأستاذ أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٣٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمجمع استهلاكى مخالف، وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، وتحرير عدد ٧ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر، وتحرير محضر لأحد الأنشطة بدون ترخيص، وتحرير عدد ١٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٠ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين العجمي

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الادارة، و فريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١١ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة الأستاذ حسن داود مدير الادارة واشراف الأستاذ إبراهيم رسلان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، تحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٧ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما قام المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة، و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ١٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.