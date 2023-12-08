الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لنشاط جهاز حماية المستهلك

حماية المستهلك
حماية المستهلك

أصدر《المركز الإعلامي لجهاز حماية المستهلك》"الإنفوجراف الأسبوعي" حول حصاد أهم الأنشطة والشكاوى والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى والحملات الرقابية التي قام بها الجهاز خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 1 حتي 7 ديسمبر الماضي، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاءت كاتالي:

أولا:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز》: 

تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز، 5220 شكوى وبلاغا من المواطنين خلال الأسبوع الجاري عقب الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها، كما تلقى في ذات الأسبوع عدد 166 بلاغا عن ارتفاع الأسعار بعدة مناطق مختلفة، وعلي الفور تمت إحالة هذه الشكاوى لإدارات (الرقابة على الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات) التي بدورها قامت بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب الشكاوى والبلاغات.

ثانيا:《الحملات الرقابية》:
 حملات رقابية مٌكبرة ومٌوسعة يشنها جهاز حماية المستهلك علي مدار الساعة من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات)  بقطاع القاهرة الكبري بالاشتراك مع  (أفرع الجهاز بالمحافظات) خلال الأسبوع الجاري، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وأسفرت الحملات على مستوى المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات في الفترة من 1 – 7 ديسمبر عن الآتي:
1-شن 189 حملة رقابية مكبرة 
2- المرور علي 2904 منشآت تجارية 
3- تحرير 766 محضرا وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).
4- بإجمالي مضبوطات 78.476 طن تنوعت بين:
- 37.89 طن سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر) 
- 2.88 طن أرز ومكرونة (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر)
- 9.15 طن دقيق (مجهول المصدر – غير صالح للاستهلاك) 
- 450 ك لحوم وأسماك (غير صالحة للاستهلاك) 
- 819 لتر زيت طعام (مجهول المصدر) 
- 3٫900 طن بقوليات (مجهول المصدر) 
- 23.38 طن مواد غذائية متنوعة (مجهولة المصدر – غير صالحة للاستهلاك) 
- 71000 عبوة عصائر ومعلبات (غير صالحة للاستهلاك) 
- 11569 علبة سجائر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي) 
- 6 طن أعلاف وأسمدة (مجهول المصدر) 
- 54000 قطعة غيار (معاد تدويرها)
- 103 طن مواد بناء (مجهولة المصدر) 
- 1.72 طن مواد خام (مجهولة المصدر) 
- 159 عبوة مستحضرات تجميل (مصنعة من مواد مجهولة المصدر)

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
 كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999.

الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
المركز الإعلامي لجهاز حماية المستهلك استقبال وفحص البلاغات والحملات الرقابية حماية المستهلك إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار

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