الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقل القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة إلى المحافظات (فيديو)

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

غادر القضاة المكلفون بالإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم، القاهرة إلى المحافظات البعيدة، خصوصًا محافظة أسوان عبر القطارات.

ويأتي نقل القضاة اليوم إلى الأماكن المكلفين بالإشراف فيها على الانتخابات الرئاسية، تنفيذًا للخطة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وأشرف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على القطارات التي ستنقل القضاة إلى المحافظات. 

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد صرح بأن الهيئة انتهت من كل الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية  الخاصة بانتخابات الرئاسة في الداخل، التي من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام. 

وقال "بنداري" إن عدد القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة بلغ 15 الف قاض من أصل 26 ألف قاضٍ، وأنه سيجري البدء في نقل القضاة للجان بداية من أمس الخميس، من خلال وسائل النقل الحديثة.

محافظات الجمهورية 


وكشف عن أن الهيئة أنشأت لجانًا فرعية بكل محافظات الجمهورية للوافدين، للتصويت في غير موطنهم الانتخابى، بعد تلقى الهيئة عددا من الشكاوى بالمناطق السياحية المتواجد فيها الوافدون، وأن هذه الطلبات وصلت لـ 5550 طلبًا، وتمت الاستجابة لها جميعًا، وتم تحديد مقرات بالتنسيق مع الجهات المعنية التي بها تجمعات مغتربين، كما أن اللجان الفرعية لعملية الانتخابات الرئاسية تم تهيئتها وتهجيزها، كما أنها شهدت وصول كل اللوجستيات الخاصة بالعملية الانتخابية، وجرى إنشاء لجنة في محطة مصر، ومطار القاهرة والمناطق الصناعية، العاصمة الإدرارية وكل المناطق الصناعية الموجودة على مستوى الجمهورية.

كيفية الاقتراع

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اختارت اللجان الفرعية لكبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، موضحًا أنه تم وضع إرشادات خاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، ولأول مرة تم وضع بوسترات خاصة بالأفراد من ذوي الإعاقة السمعية، كما تم إعداد بطاقات بطريقة برايل وتم استخدامها بانتخابات المصريين بالخارج، والتي أتت بثمار جيدة، حيث إن كل اللجان الفرعية جهزت بكروت برايل لتسهيل مباشرة الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية لحقوقهم السياسية.

الانتخابات الرئاسية 2024 القاهرة المحافظات القضاة محافظة أسوان

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