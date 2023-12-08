النعمانى: مستشفيات سوهاج تحظى بثقة المواطنين لخدماتها المتميزة

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفيات سوهاج الجامعية تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة، حيث يجري العمل بها على قدمٍ وساق، من أجل القيام بدورها التعليمي والصحي على أكمل وجه، للمساهمة في تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا في المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية، لخدمة كل أبناء الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة الموسعة بالمستشفي الجامعي الجديد للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة، والتأكد من توافر كل المستلزمات اللازمة الطبية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرض والمترددين، وقياس مدى رضاهم، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد حامد، مدير المستشفي الجامعي الجديد والدكتور أحمد أبو الدهب، نائب مدير المستشفي الجديد.

وقال "النعماني"، إن المستشفي الجامعي الجديد يعد إضافة قوية للمشروعات القومية في مجال القطاع الطبي بمحافظة سوهاج، والذي افتتحه فخامة الرئيس السيسي في يناير الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 1٫2 مليار جنيه، والذي يوفر على أهالى الصعيد مشقة السفر لتلقي العلاج بمحافظات الوجه البحري، مضيفًا أنه يضم 16 غرفة عمليات 40 أسرة الاستقبال، 78 أسرة الرعايات، 120 أسرة الإقامة الداخلية، 32 ماكينة غسيل كلوي 52 عيادة خارجية، بالإضافة إلى العديد من الأقسام والتخصصات، والتي تقدم أفضل الخدمات العلاجية، وعلى أعلى مستويات من الجودة.

وأوضح "النعماني"، أن مستشفيات سوهاج الجامعية لا تألوا جهدًا في الحرص على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تساهم في الارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنفيذًا لخطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية، مشيدًا بانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية فى نوبات عملهم؛ والجهد المبذول في خدمة ذلك العدد الكبير المتواجد بمختلف أقسام المستشفي.

وقال الدكتور مجدي القاضي، إن رئيس الجامعة قام بجولة شملت عنايات القلب والتخدير والعصبية والصدرية، عناية الأطفال ومناظير الجهاز الهضمي والغسيل الكلوي، حضانات الأطفال المبتسرين، كما تفقد أيضًا الفصول الدراسية والمدرجات وغرف العزل وتحهيز المرضي، حيث قام خلالها بزيارة المرضي والاطمئنان علي صحتهم، كما استمع رئيس الجامعة من الأطباء المقيمين المتواجدين إلى شرح تفصيلى عن تشخيص كل حالة وما تتلقاه من علاج، موجهًا بضرورة توفير كل الاحتياجات المطلوبة لهم من أدوية ومستلزمات طبية ووسائل تشخيصية، مشددًا على محاسبة أي مقصر في أداء عمله أينما وجد، والاستمرار في تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لجميع النزلاء حتى تمام شفائهم وعودتهم لديارهم سالمين.