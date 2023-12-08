الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مايا مرسى: المشاركة فى انتخابات الرئاسة حق دستورى أصيل

مايا مرسي
مايا مرسي

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن هذه المشاركة تعد حقا دستوريا أصيلا وواجبا وطنيا على كل فرد في المجتمع، ويجب ألا نتنازل عن هذا الحق، وشددت على أن أعين العالم جميعا تترقب هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

جاء ذلك خلال الندوة المشتركة التي نظمتها لجنتا المشاركة السياسية والمحافظات بعنوان "المرأة المصرية وتحديات العنف والاقصاء داخل المجتمعات المحلية"، بحضور النائبة سناء السعيد والدكتورة سهام جبريل عضوتا المجلس، واستهدفت هذه الندوة شباب وسيدات قد التحدى وسحر الحياة، وطالبات مدرسة سان جوزيف والراهبات.

وأعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بالتواجد وسط نخبة من عظيمات مصر وطالبات من مختلف الأعمار، مؤكدة أن ذلك يخلق داخل كل فتاة المسئولية المجتمعية والفكر السياسي والعقيدة الوطنية. وأكدت أن واجبنا الوطني تجاه الفتيات هو خلق قادة مختلفين. وحثت الفتيات على تشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات. قائلة: "انزلوا وشاركوا في الانتخابات حتى لو لم يحق لكم بعد حق التصويت. شاركوا أسركم وجيرانكم الفرحة وارفعوا علم مصر وأظهروا للعالم أن مصر قوية وبها جيل جديد من الشابات يحمل راية حب الوطن وسيستمرون في مسيرة المرأة المصرية العظيمة والوطنية المخلصة".

كما أكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائمًا تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لوطنها، وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة آخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن برنامج "نورة" لتمكين الفتيات موضحة أنه برنامج أطلقه المجلس ويحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، ويأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عاما، بهدف بناء مهاراتهن ومعارفهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن، مؤكدة أن المجلس نجح في الوصول إلى 4000 فتاة خلال سنة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ودعت الطالبات للمشاركة في برنامج "نورة" بتلك المحافظتين لتبادل التجارب والخبرات.

 وأشادت رئيسة المجلس بمبادرة "صحة المرأة صحة مصر"، بسبب وصولها إلى 36.5 مليون سيدة، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، مؤكدا أن تلك المبادرة تؤكد إيمان القيادة السياسية بأن صحة المرأة هي أساس صحة مصر، موضحة أنها المبادرة الأكبر علي مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلي انخفاض دخول السيدات للمرحلة الثالثة والرابعة من سرطان الثدي بنسبة ٥٠٪.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى أمهات الشهداء الحاضرات بالندوة، لتضحياتهن بأعز ما يملكن فداء للوطن لحفظ أمنه واستقراره.

الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة الانتخابات الرئاسية المرأة المصريه خط الدفاع الثالث

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