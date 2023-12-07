"القومي للمرأة" يشارك في منتدى القادة العالمي للمدن والأماكن العامة الآمنة في الإكوادور

شارك المجلس القومي للمرأة ومحافظة دمياط وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر في منتدى القادة العالمي للمدن والأماكن العامة الآمنة (الدورة السادسة) الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في كيتو، بالإكوادور، بهدف تعزيز المعرفة الدولية بالجهود المبذولة لمكافحة التحرش الجنسي وخلق مدن وأماكن عامة آمنة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر تسليط الضوء على الدروس المستفادة الرئيسية ودعم الشراكات الجديدة، وذلك بحضور كل من أمل توفيق، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة؛ واللواء محمد رأفت، أمين عام محافظة دمياط؛ والدكتورة سلمى ناصر، أخصائية برنامج إنهاء العنف ضد المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2023.

وأتاح المنتدى الفرصة لعرض التجربة المصرية في تطوير المساحات العامة ومشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا المجال، وكانت مصر من بين 31 دولة مشاركة في المنتدى، وخلال الفعاليات، تم إعلان محافظة دمياط كواحدة من 29 مدينة عالميًا تطبق الالتزام العالمي لتسريع العمل نحو إنشاء مدن وأماكن عامة، حيث ينص الالتزام العالمي على تعهد رؤساء البلديات وممثلو الحكومات المحلية بإعلان أن أولوية مدنهم هي ضمان مدن ومجتمعات آمنة ومستدامة وصحية وشاملة تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وكانت القاهرة واحدة من المدن الخمس المؤسسة حيث تم إطلاق المبادرة العالمية في عام 2011 بدعم من حكومة إسبانيا. واستمرت المرحلة الأولى من البرنامج في مصر لمدة 8 سنوات بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ثم توسعت لتشمل محافظتي دمياط والإسكندرية بدعم من مملكة هولندا.

وعرضت أمل توفيق، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، تجربة مصر الرائدة في تطوير الخدمات الأساسية للنساء الناجيات من العنف، كما سلطت الضوء على نظام الإحالة الوطني الذي نتج عن إطلاق وحدة الخدمات المجمعة للناجيات من العنف، وأوضحت أن برنامج "مدن وأماكن عامة آمنة" قد لعب دورًا محوريًا في تعزيز قدرات جميع المعنيين، من الحكومة والمجتمع المدني، لترجمة الإطار القانوني الجديد إلى واقع ملموس، بما يشمل تعزيز الآليات القضائية لحالات العنف ضد المرأة وتوفير الدعم والحماية للناجيات، وقد أدى ذلك بدوره إلى تعزيز تقديم الخدمات المتنوعة للناجيات، ومن أبرزها تلك الخدمات المُقدمة من خلال مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، حيث يقدم المساعدة القانونية المجانية وخدمات أخرى لأكثر من 30،000 امرأة كل عام.

وأكدت على أن المجلس القومي للمرأة سوف يواصل دوره، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، فى دعم الجهود الوطنية لخلق مساحات عامة آمنة ولائقة لجميع النساء والفتيات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

فيما شارك اللواء محمد رأفت، أمين عام محافظة دمياط، الدروس المستفادة من تجربة دمياط الناجحة في إنشاء مدن آمنة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى نجاح محافظة دمياط في هذا الصدد، حيث أوضح أن الساحة الصديقة للمرأة في دمياط يستفيد منها في المتوسط 2000 مستفيدة شهريًا، وتعد بمثابة مركز للنساء لتطوير أعمالهن المحلية واكتساب المهارات والمعرفة، ولفت إلى أن محافظة دمياط قد حصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم في عام 2021 وذلك بفضل التقدم المتميز في توفير فرص التعلم مدى الحياة لما حققته محافظة دمياط في تطوير مساحة صديقة للنساء.

وقدمت الدكتورة سلمى ناصر، أخصائية برنامج إنهاء العنف ضد المرأة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، لمحة عامة حول نتائج برنامج "مدن وأماكن عامة آمنة"، وأشارت إلى أن البرنامج قد دعم الجهود الوطنية لوضع إطار قانوني وسياسي فعّال، وأوضحت الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وقدرات مقدمي الخدمات على مستوى البلاد، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في خلق مساحات صديقة للنساء تعزز من سلامتهن وتمكنهن اقتصاديًا، بما في ذلك إعادة تطوير أول سوق في مصر باستخدام نهج يخلق مساحة لائقة للنساء البائعات والمتسوقات على حد سواء.