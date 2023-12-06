الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو "القومي للمرأة" تكشف دور المجلس للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

إيزيس محمود
إيزيس محمود

أوضحت إيزيس محمود، عضو المجلس القومي للمرأة، دور المجلس في التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت أن المرأة المصرية أثبتت أنها فوق التوقعات، حيث أنها تمتلك إمكانيات تفوق كل ما توقعناه في مسيرتها ومسيرة المجتمع بأكمله. 

وأضافت إيزيس محمود خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالغني، عبر قناة cbc، أن المرأة سيكون لها دور كبير خلال الاستحقاق الرئاسي، كعادتها في كل المناسبات الهامة “دايمًا بتقود المسيرة”.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة أنشأ عددً من الفعاليات، وجهود المجلس مستمرة استعدادًا للانتخابات الرئاسية منذ شهر أغسطس الماضي.

الانتخابات الرئاسية المجلس القومي للمرأة ا الاستحقاق الانتخابى مشاركة المرأة توعية المرأة المصرية

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