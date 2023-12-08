الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة تحذير المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورًا منسوبًا لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب لوزارة الصحة الذي يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُشيرةً إلى أن الوزارة لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مُشددةً على أن كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية (العامة -  المركزية - الصدر - الحميات)، تقوم باستقبال جميع المرضى بمن فيهم المصابون بكورونا، مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتلقي العلاج المناسب، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا 
فيروس كورونا وزارة الصحة الفحص المنزلي الذهاب إلى المستشفيات الحميات المركز الاعلامي مجلس الوزراء

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