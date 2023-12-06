الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس الوزراء: المصريون بالخارج ضربوا مثالًا رائعًا فى المشاركة بانتخابات الرئاسة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 استعرض عدد من الوزراء تطورات العمل في مجموعة من الملفات المهمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

واستعرض الاجتماع، نتائج جهود وزارة  الهجرة الهادفة تشجيع المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري المهم للانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع  وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات والهيئة الوطنية للانتخابات؛ بهدف التيسير على المصريين في الخارج لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سباق الانتخابات الرئاسية. 

ووجه المجلس الشكر لجميع المصريين الذين ضربوا مثالًا رائعًا في المشاركة المتميزة، وتأدية واجبهم على أكمل وجه.

بدورها، شرحت وزيرة البيئة ما تم خلال الأسبوع الأول من مؤتمر تغير المناخ في نسخته الـ28 المُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدةً أن الوفد المصري المُشارك في القمة ركّز على إيصال عدد من الرسائل المهمة؛ يتعلق بعضها بوجوب استمرار التصدي لأضرار التغيرات المناخية، فيما أكدت رسائل الوفد المصري أيضًا على حتمية وقف الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، ورفض التهجير القسري. 

وفي غضون ذلك، قدّم وزير الموارد المائية والري مُلخصًا عن نتائج مشاركته في عدد من الجلسات بقمة المناخ "كوب 28". 

وقال الوزير: أكدتُ خلال هذه الجلسات التي حضرها نخبة من مجتمع المياه من بلدان العالم المختلفة ضرورة أن تكون ملفات المياه حاضرة بصورة دائمة في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، حيث بدأت هذه الخطوة المهمة في مؤتمر العام الماضي بشرم الشيخ.

وأشار الوزير إلى أنه ألقى كلمة بشأن موقف مصر المائي، والتنسيقات مع دول حوض النيل، مؤكدًا أنه ركز في كلمته على تحدي المياه في مصر، وموقف مصر العادل في ملف سد النهضة. 

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التعاون الدولي أهم القرارات الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية، في قمة المناخ، والخاصة بتشجيع المنصات الوطنية بالحصول على التمويل المناخي، مؤكدة أنه تم عقد عدة جلسات مع مسئولين من هذه المؤسسات الدولية، حيث أشادوا خلالها بما أنجزته المنصة الوطنية "نوفي" في حشد التمويلات المناخية المطلوبة، مشيرين إلى أن هذه المنصة تعد نموذجًا مهمًا للحصول على تمويلات المشروعات الخضراء.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استعرض عدد من الوزراء وزيرة الهجرة الاستحقاق الدستوري

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