تشكيل الأهلى المتوقع أمام شباب بلوزداد فى دورى أبطال إفريقيا

سنعرض تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد الجزائري، حيث يستعد "المارد الأحمر" لمواجهة صعبة أمام بطل دوري الجزائر، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف نادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتُقام المباراة اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 6 HD، حيث يسبقها استديو تحليلي، ويمكن مشاهدته على شبكة القنوات القطرية بصفتها الناقل الحصري للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد، فاستقر عليه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، فيما يمثل البروفة الأخيرة لفريق القلعة الحمراء، قبل السفر للسعودية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا

ويحتل نادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، بعدما انتصر في الجولة الأولى على ضيفه ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل خارج الأرض أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف لمثله.

أما شباب بلوزداد، فيتواجد في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد انتصاره في الجولة الأولى على يانج أفريكانز، ثم هزيمة مفاجئة على يد ميدياما.