اليوم.. الأهلى يتحدى شباب بلوزداد الجزائرى للاستمرار على قمة المجموعة بدورى الأبطال

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في السادسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور 30 ألف مشجع.

مشوار الأهلي في صدارة المجموعة

المارد الأحمر استهل مبارياته في المجموعة الرابعة بانتصار ساحق على ميدياما الغاني، بثلاثية نظيفة ثم تعادل مع يانج أفريكانز في الجولة الثانية خارج ملعبه ليحتل الصدارة برصيد 4 نقاط.

في المقابل افتتح شباب بلوزداد مبارياته بالفوز على يانج أفريكانز، قبل أن يخسر من ميدياما بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع ميدياما الغاني صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط، وتذيل يانج أفريكانز ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

لقاءات الفريقين السابقة

والتقي الفريقان مرتين أعوام 2001 في بطولة دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات وحقق حامل اللقب الإفريقي الفوز في المباراتين حيث انتصر في المباراة الأولى في القاهرة بهدف دون رد سجله حسام غالي كما حقق الفوز في المباراة الثانية في الجزائر بهدف دون رد أيضًا عن طريق إبراهيم سعيد.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد والتربع على عرش المجموعة الرابعة حتى لا يدخل في حسابات أخرى ويصعب موقفه من التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر يعقد جلسات مع اللاعبين قبل مواجهة شباب بلوزداد

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري بهدف خلق دوافع لديهم فى اللقاء المرتقب.

وكشف مصدر مسئول أن "كولر" أكد أن هناك أمرا ملزما بألا تزيد القائمة على 23 لاعبا، وبالتالى فهذا يعنى أن البعض سوف يخرج منها ولكنه موجود معنا الموسم طويل للغاية وهناك بطولات عدة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد أن الأهلي يحتاج لجهود جميع اللاعبين، وأن الاستبعاد من قائمة كأس العالم للأندية ليست نهاية المطاف أو تقليل من أي لاعب بل الكل واحد والفريق أهم من أي لاعب.