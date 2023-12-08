الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. الأهلى يتحدى شباب بلوزداد الجزائرى للاستمرار على قمة المجموعة بدورى الأبطال

الاهلى
الاهلى

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في السادسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور 30 ألف مشجع.

 مشوار الأهلي في صدارة المجموعة 

المارد الأحمر استهل مبارياته في المجموعة الرابعة بانتصار ساحق على ميدياما الغاني، بثلاثية نظيفة ثم تعادل مع يانج أفريكانز في الجولة الثانية خارج ملعبه ليحتل الصدارة برصيد 4 نقاط.

في المقابل افتتح شباب بلوزداد مبارياته بالفوز على يانج أفريكانز، قبل أن يخسر من ميدياما بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط  بالتساوي مع ميدياما الغاني صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط، وتذيل يانج أفريكانز ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

 لقاءات الفريقين السابقة

 والتقي الفريقان مرتين أعوام 2001 في بطولة دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات وحقق حامل اللقب الإفريقي  الفوز في المباراتين حيث انتصر في المباراة الأولى في القاهرة بهدف دون رد سجله حسام غالي كما حقق الفوز في المباراة الثانية في الجزائر بهدف دون رد أيضًا عن طريق إبراهيم سعيد.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد والتربع على عرش المجموعة الرابعة حتى لا يدخل في حسابات أخرى ويصعب موقفه من التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 كولر يعقد جلسات مع اللاعبين قبل مواجهة شباب بلوزداد

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري بهدف خلق دوافع لديهم فى اللقاء المرتقب.

وكشف مصدر مسئول أن "كولر" أكد أن هناك أمرا ملزما بألا تزيد القائمة على 23 لاعبا، وبالتالى فهذا يعنى أن البعض سوف يخرج منها ولكنه موجود معنا الموسم طويل للغاية وهناك بطولات عدة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد أن الأهلي يحتاج لجهود جميع اللاعبين، وأن الاستبعاد من قائمة كأس العالم للأندية ليست نهاية المطاف أو تقليل من أي لاعب بل الكل واحد والفريق أهم من أي لاعب.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد دورى ابطال افريقيا الاهلى شباب بلوزداد مونديال الاندية

مواد متعلقة

رجال يد الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري أمام الزمالك

عاجل.. تفاصيل عرض ضمك السعودى للتعاقد مع محمد الشناوى

كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى

هل سيرافق محمود الخطيب بعثة الأهلي في مونديال الأندية؟

عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى فى إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

تفاصيل استعدادات الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية بالسعودية

الأهلى يطلب السعة الجماهيرية الكاملة فى مباراة شباب بلوزداد

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

اليوم.. الأهلى يتحدى شباب بلوزداد الجزائرى للاستمرار على قمة المجموعة بدورى الأبطال

أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

بدءًا من اليوم ولمدة 48 ساعة.. تحويلات مرورية بأحد أهم المحاور بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت