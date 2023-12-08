الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام زعزوع لـ"الشاهد": الرئيس السيسى دعم كافة التوجهات الخاصة بالقطاع السياحى

هشام زعزوع
هشام زعزوع

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم كافة التوجهات الخاصة بالفعاليات الرسمية مثل دعمه لموكب المومياوات، وهذه الفعالية كانت بمثابة رسائل إيجابية عن الدولة المصرية لكافة دول العالم، ولهذا اهتم الرئيس بدعم هذا الحدث بكل قوة.

دعم القطاع السياحي 

وأكد هشام زعزوع، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم قطاع الطيران بصورة كبيرة، وذلك لأن الرجل داخل الطائرة هو سائح حتى وإن كان يأتي للعمل، ولهذا تم افتتاح عدد من المطارات الجديدة مع تطوير البنية التحتية للمطارات القديمة وتحسين جودة الخدمة بها.

وتابع: "السياحة صناعة هامة للدولة المصرية بل لجميع دول العالم، لذا دعم الرئيس السيسي كافة المداخل التي تخدم القطاع السياحي".

واستطرد: "الرئيس السيسي دعمني بكل قوة وقال لي أنني يمكنني المساهمة في هذا الملف حتى وإن كنت خارج الوزارة، ولهذا تقدمت بخالص الشكر لسيادته على هذه المساندة والدعم".

وأضاف: "الوزير عندما كان يخرج من الوزارة كانت النظرة له سيئة وكأنه ارتكب أمر ما مخالف، ولكن في عهد الرئيس السيسي الأمر اختلف كثيرًا، ولهذا أقول أنني سعيد بالفترة التي بقيت فيها في وزارة السياحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

الشاهد

يعد برنامج  الشاهد، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

هشام زعزوع وزير السياحة الاسبق اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

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