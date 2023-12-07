هشام زعزوع لـ"الشاهد": إيطاليا كانت أول عضو فى نادى المليون سائح لمصر

استكمل هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، شهادته عن التحديات الكثيرة التي واجهتها مصر في مجال السياحة خلال الـ10 سنوات السابقة.

وقال زعزوع، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع د.محمد الباز، عبر فضائية "إكستر نيوز": "اعتبرتها مرحلة جديدة استبشرنا جميعًا فيها الخير لمصر، وأن يكون هناك مرحلة أفضل وحبيت أن أكون جزء من التجربة والتغيير الذي بدأ آفاقه أن يظهر، فقبلت الاستمرار في منصبي كوزير للسياحة رغم التحذيرات العالمية بالسفر إلى القاهرة، واضطراب الأوضاع في الشارع المصري وتكرار حوادث الإرهاب".

وتابع "كان علىّ أن أنحّي كل هذا جانبًا وأن أعمل في مجالي فقط، وأذكر فترة اعتصامات رابعة، بدأ بعدها الموسم السياحي الشتوي أول سبتمبر، وكان لدىّ معرض في السوق الإيطالية الذي كان معروفًا أنه أول من كان عضوًا بنادي المليون سائح لمصر".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج الشاهد، الذى يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات ود.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.