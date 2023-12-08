الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هشام زعزوع لـ"الشاهد": ملاحظات الرئيس دقيقة فى كل شئون الدولة

هشام زعزوع
هشام زعزوع

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إنه عمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقتما كان وزيرًا للدفاع في عهد الإخوان، وكذلك خلال السنة الانتقالية بعد 30 يونيو، لمدة عام.

 

وأكد "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لفت انتباهه خلال هذه الفترة أن الرئيس السيسي كان دائمًا يأتي لاجتماعات مجلس الوزراء ومجهز نفسه لجدول الأعمال وهو هادئ ويركز ولا يتحدث كثيرًا واذا تحدث يتحدث ولا يقول كلامًا مرسلًا.

 

وأضاف، أن الرئيس السيسي، كانت ملاحظاته في ملفات الوزراء الآخرين في هذه السنة الانتقالية دقيقة في التعليم والصحة والإسكان وكل شئون الدولة وكان يقرأ كثيرًا ولديه معلومات ويدقق وإذا طلب منه كلمة ملاحظاته كلها قوية ومحقة.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

هشام زعزوع الرئيس عبدالفتاح السيسي ملاحظات دقيقة كل شئون الدولة لاجتماعات مجلس الوزراء

مواد متعلقة

هشام زعزوع لـ"الشاهد": إيطاليا كانت أول عضو فى نادى المليون سائح لمصر

هشام زعزوع لـ"الشاهد": حازم الببلاوى طلبنى لاستكمال العمل فى وزارة السياحة بعد 3 يوليو

هشام زعزوع لـ"الشاهد": كنت متخوفًا من قبول منصب وزير السياحة فى عهد الإخوان

هشام زعزوع لـ"الشاهد": الرئيس السيسى هادئ ولا يتحدث إلا إذا أعد ملاحظاته

"زعزوع" لـ"الشاهد": طالبت أيام حكم الإخوان بانتخابات رئاسية مبكرة وتمت مهاجمتى

هشام زعزوع لـ"الشاهد": اختيار محافظ إخوانى للأقصر تم بالتنسيق مع الجماعات الإسلامية

الأكثر قراءة

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. بحرية الاحتلال الإسرائيلى تقصف شواطئ مدينة رفح

عاجل.. بيان البيت الأبيض بعد تصريحات مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عن غزة

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل.. "الأرصاد" تحذر: أمطار رعدية وتقلبات جوية تبدأ الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت