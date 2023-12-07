متخصصة في الشأن الإسرائيلي تكشف مخطط الاحتلال لإنشاء قاعدة عسكرية شمال غزة

قالت د.هبة جمال الدين، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي إن الحرب الإسرائيلية خلّفت مليون لاجئ فلسطيني، مشيرة إلى أن هناك انتقادات واسعة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من المجتمع الغربي.

أضافت هبة، خلال حوارها ببرنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الهدف الآن هو إقامة قاعدة عسكرية من دول حلف شمال الأطلسي في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا المخطط وراءه العديد من الأهداف.

تابعت أن هناك توسع للحرب في المنطقة بأكثر من اتجاه سواء في غزة أو على الحدود الجنوبية اللبنانية ودور إيران في دعم حزب الله في الحرب على إسرائيل، مبينة أن هناك انتقاد أمريكي وغربي كبير لإسرائيل بشأن ما يحدث في الحرب على غزة رغم ما تقدمه من دعم عسكري كبير.

الفترة المقبلة ستشهد اشتعالًا كبيرًا في المنطقة

كما أكدت أن هدف إسرائيل تغيير السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اشتعالًا كبيرًا في المنطقة سواء بالهجوم على القواعد العسكرية الأمريكية أو تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الجنوبية اللبنانية.