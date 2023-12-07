مشيرة خطاب: إسرائيل تحتقر حقوق الإنسان ولأول مرة نراها تواجه كارثة استراتيجية

قالت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الدور المصري كان فعالًا وحاسمًا في الأزمة الفلسطينية.

وأضافت مشيرة، خلال كلمتها في مؤتمر لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين "صوت غزة"، أنه للمرة الأولى نرى إسرائيل تواجه كارثة استراتيجة، كما أن الفلسطينيين استطاعوا إحداث نقلة، مؤكدة أنه لا بد أن نحيي الموقف المصري الذي انتجهه الرئيس السيسي منذ اندلاع الأزمة والتي لم تبدأ منذ 7 أكتوبر، لكنها بدأت منذ التهيجر القسري للمواطنين من بيوتهم ومحاولة تغير الخريطة الفلسطينية.

إسرائيل كانت تدعي أنها راعية لحقوق الإنسان واليوم تقوم باحتقارها

وتابعت أن إسرائيل التي كانت تدعي أنها تقوم برعاية حقوق الإنسان ظهر أنها تقوم باحتقار حقوق الإنسان ورأينا التمييز العنصري مع الفلسطينيين واستهداف المستشفيات وقصف المدارس والأطفال الذين ولدوا في المستشفيات بدون كهرباء.