الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: 200 شاحنة مساعدات إنسانية تصل يوميًا لقطاع غزة

غزة
غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن ما يزيد علي 200 شاحنة مساعدات إنسانية تصل إلى قطاع غزة يوميا. 

واضاف بيان صادر عن البيت الأبيض، أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة ما زالت موجودة بجنوب غزة، وإذا توقفت الحرب اليوم فإن حماس ستستمر في تهديد إسرائيل. 

وأشار البيان إلى أن البيت الأبيض لم يعط موعدا نهائيا لإسرائيل لإنهاء عمليتها القتالية في قطاع غزة. 

الاحتلال يواصل قصفه العنيف للقطاع

 

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وواصل الاحتلال قصفه العنيف في غزة مع دخول حربه ضد حماس شهرها الثاني على التوالي. 

وقال الاحتلال إنه ضرب حوالي 250 هدفا في غزة خلال فترة 24 ساعة، وانتهت صباح الخميس. وفي الطرف الشمالي من قطاع غزة، دار قتال عنيف في مخيم جباليا للاجئين.

وقالت وزارة الصحة في القطاع في آخر تحديث لها، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 350 فلسطينيا استشهدوا في غزة خلال 24 ساعة، ويبلغ العدد الإجمالي التراكمي 17.177 قتيل و46.000 جريح منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، وفقًا لإحصاء الوزارة. 

كما استشهد نحو 20 شخصا في غارات جوية استهدفت منزلين في الجزء السكني من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحسب شهود عيان، تعد رفح، وهي بلدة تقع على الحدود الجنوبية مع مصر، هي المكان الذي طلب فيه الجيش الإسرائيلي من السكان الانتقال لتجنب المناطق التي يحتمل أن تتعرض للقصف.

​البيت الأبيض مساعات إنسانية 200 شاحنة غزة

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