الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب جموع المصريين بالاحتشاد أمام صناديق الانتخابات الرئاسية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

طالب النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، جموع المصريين بالداخل بالتدفق على صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية بمجرد انطلاق مارثوان الانتخابات، قائلا: المصريون بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية.

وقال نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما شهدته عملية التصويت للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، وحرص مختلف الفئات على المشاركة رغم سوء الطقس والأحوال الجوية، يعكس مدى وعي المصريين بطبيعة التحديات التي تشهدها المنطقة والتي تحتاج لدعم قرارات الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إقبال المصريين بالخارج على التصويت عكس الاصطفاف خلف الوطن بما يبعث برسالة للعالم حول تكاتف المصريين وتوحدهم.

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وتابع: مشاهد تصويت المصرين بالخارج، أبهرت العالم كله وكانت بمثابة دليل قاطع على وعى المصريين بالخارج من أبناء مصر، بالرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة والمساهمة في صنع القرار المصري، مشيدا بجهود الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات في العمل على توفير مختلف سبل الراحة لانجاح الماراثون الانتخابي.

واختتم النائب مجاهد نصار، بالتأكيد أن المرحلة القادمة من عمر الوطن، تحتاج إلى قائد ذو خبرة وسياسي وطني قادر عل مواجهة المؤامرات بالمنطقة ودفع التنمية الشاملة، مضيفا: ما تحقق في السنوات الأخيرة يجعل فرص المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تجعله الأكثر حظا لاكتساح الانتخابات بنسبة تصويت هائلة.

النائب مجاهد نصار مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الانتخابات المصريون

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