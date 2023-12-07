الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النائب عماد خليل: ملف تمكين الشباب شهد تقدمًا كبيرًا بعهد الرئيس السيسي

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف تمكين الشباب لم يشهد تقدمًا مثلما حدث في عهد الرئيس السيسي، وهو مدعم بالأرقام من قيادات نواب محافظين.

وأضاف خلال الجلسة النقاشية في مؤتمر لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين "صوت غزة"،  أن الرئيس اطلق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب في 2015 و2016 كان عام الشباب، وإطلاق منتديات الشباب و2017 تم إطلاق الأكاديمية للتدريب.

عدد النواب الشباب بمجلسي الشيوخ والنواب

وتابع أن عدد النواب الشباب في مجلسي الشيوخ والنواب لمن تحت 40 عامًا، عددهم 124 نائبًا بنسبة تتعدى 21% ويوجد حرص كبير على تمكين الجنسين.

وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها الفضل في تأهيل عددًا كبيرًا من الشباب وتضم السياسيين من الأحزاب المختلفة بايدلوجيات مختلفة.

النائب عماد خليل تمكين الشباب عهد الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب عام الشباب مجلسي الشيوخ والنواب

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