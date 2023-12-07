الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حجازي" تسليم ٢٣٩٢ مشروعا بعدد ١٤٩٤٠ فصلا ضمن مشروع "حياة كريمة المرحلة الأولى"

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة، والموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة (المرحلة الأولي والثانية)،  ومناقشة عدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها الهيئة.

وفى بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات والسادة الخبراء اساتذة الجامعات ذوى الخبرة، مستعرضا ما تم من عمليات بناء وإحلال وتجديد وإنشاء المدارس.

مشروعات حياة كريمة

وبشأن الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة (المرحلة الأولي والثانية)، أكد الدكتور رضا حجازي أن هذا المشروع يأتى فى إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بدعم كافة المبادرات التى تساهم فى النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى الحالى لمشروعات إنشاء المبانى المدرسية ضمن القرى المستهدفة بالمشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة مرحلة أولى " والخطة المقترحة للمرحلة الثانية، حيث تم فى المرحلة الأولى تسليم إجمالى ٢٣٩٢ مشروعا، بعدد ١٤٩٤٠ فصلا، ما بين مشروعات إنشاء ومشروعات صيانة وتطوير، كما يجري حاليا تنفيذ إجمالى ٣٨ مشروعا، بعدد ٣٧٩ فصلا.

وبالنسبة للخطة المقترحة للمرحلة الثانية، فتضمنت عرض المشروعات الجارى تجهيزها والتي تشمل إجمالى ٦٦٩ مشروعا، بعدد ٩٢٦٧ فصلا، فضلا عن استمرار استيفاء مستندات ١٩٢ مشروعا، بعدد ٣٢٩٨ فصلا.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمدرسة العباقرة، استعدادا لبدء الدراسة بها فى النصف الثانى من العام الدراسى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وبخصوص الأعمال والتمويل المطلوب لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem، تمت الموافقة على الدعم والتمويل للحفاظ على سير العملية التعليمية.

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كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المرور على المدارس التي مر على إنشاءها أكثر من (١٥) عاما (إنشاء – صيانة) فى إطار سياسة الوزارة وخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للاطمئنان على الحالة الإنشائية للمدارس والتأكد من سلامتها الانشائية.

وفى إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه الكبير بملف التعليم، والتوجيه بتوفير ١٠٠ مدرسة لدعم العملية التعليمية واستثمارها فى النماذج التعليمية المتميزة، وجه الوزير بسرعة الانتهاء من الخطوات الإجرائية لبناء ١٠٠ مدرسة متميزة، والانتهاء من دراسة الأراضى والمناطق المستهدف البناء عليها، وتجهيز النماذج، ومخاطبة الجهات المعنية.

وتطرق الوزير كذلك إلى المدارس الرسمية الدولية (IPS)، مشيرا إلى أنها تقدم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج من المدارس، نظرا للإقبال الشديد عليها.

كما أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة متابعة إجراءات أعمال الصيانة فى المدارس؛  وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة ومراجعة تقارير مسئول الصيانة داخل كل مدرسة.

مشروعات حياة كريمة الهيئة العامة للأبنية التعليمية الدكتور رضا حجازي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا المشروع القومي لتنمية الريف المصري

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