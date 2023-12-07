الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القومى لحقوق الإنسان: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد السيسى

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادتها لكونها ترى للمرة الأولى رئيس دولة يقف ويقول: "أنا وزير المرأة المصرية"، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس السيسي.

أضافت مشيرة، خلال كلمتها في مؤتمر لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين "صوت غزة": "أفخر أني أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ انشائه منذ 20 عامًا، وأفخر اني أجلس على الكرسي الذي جلس عليه بطرس غالي وهو من أبناء الصعيد".

مصر تبدأ جمهورية جديدة دعائمها منظومة قوية لحقوق الإنسان

وأكدت أن مصر تبدأ جمهورية جديدة وأحد دعائمها منظمومة قوية لحقوق الإنسان تلتزم بموجبها الدولة بحقوق كل مصري ومصرية دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب كان، وهذا يعدنا بأن تحتل مصر المكانة التي تستحقها  بين الدول المتقدمة.

السفيرة مشيرة خطاب المرأة المصريه ازهى عصورها الرئيس السيسي حقوق الانسان

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