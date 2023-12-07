مشيرة خطاب: مصر لعبت دورًا كبيرًا في تقديم المساعدات لفلسطين

قالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس لعب دورًا كبيرًا في متابعة الأحداث بفلسطين:"المجلس القومي لحقوق الإنسان يرصد ويراقب الأحداث بصورة كبيرة في فلسطين".

انتهاكات الاحتلال في حق الفلسطينيين

أضاف مشيرة، خلال إلقاء كلمتها في الجلسة النقاشية عن تنمية أسوان وانعكاسها على المواطن ضمن فعالية مؤتمر مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية لدعم قلسطين المذاع عبر فضائية “إكسترا لايف”، أن القومي لحقوق الإنسان قام برصد الانتهاكات التي تحدث في فلسطين، فهناك تميز عنصري تجاه القوانين التي يتم تطبيقها على الفلسطينين والإسرائيليين، كما أنه يمكن االقول أن المستشفيات في فلسطين متدهور بصورة لا يتخيلها العقل.

أضافت أن الشعب الفلسطيني يعاني بصورة كبيرة الآن من افتقاره أبسط مقومات الحياة، لذا قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بعقد 3 اجتماعات من أجل رصد ما يحدث في فلسطين ومناقشته لتحديد المسارات التي يمكن من خلالها دعم هذه القضية.

أشارت إلى أن الدولة المصرية لعبت دورًا كبيرًا في تقديم المساعدات لدولة فلسطين منذ اليوم الأول من اندلاع هذه الغارات الصهيونية الأخيرة، كما أن لمصر دور في التفاوض على الإفراج عن الرهائن والعالقين من الجنسيات المختلفة.

وتابعت "المفوض الإنساني في أوكرانيا طلب مقابلتي من أجل التدخل للإفراج عن العالقين في فلسطين من خلال الحدود المصرية، كما قدم الشكر للمجلس على دوره في مساعدة الرهائن والشعب الفلسطيني بصورة عامة ".

العلاقات المصرية ـ القطرية

واستطردت: "التعاون الذي حدث بين مصر وقطر هام للغاية، حيث أعربت الدوحة عن تقديمها بخالص الشكر لجهود الرئيس السيسي في إغاثة الشعب الفلسطيني".