الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشيرة خطاب تدعو للمشاركة فى انتخابات الرئاسة: نقف على مسافة واحدة من المرشحين

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

قالت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مدينة أسوان شهدت ميلاد حركة مجتمعية لحقوق الإنسان من خلال إطلاق حملة "حقوق الفتاه المصرية".

أضافت مشيرة، خلال كلمتها في مؤتمر لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين "صوت غزة" أن مدينة أسوان قدمت أسرا كانت تحرم الفتاة من حقوقها في التعليم، ويتم إجبارها على الزواج المبكر.

وأشارت إلى أن ما حدث في أسوان منذ عشرات السنوات كان يطلق عليه أجندة غربية، ليأتي رئيس الجمهورية ويطلق لأول مرة في التاريج استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان: "بالتالي فتحنا صفحة جديدة بكل المعايير، إن الدولة تكمل دورها الذي انقطع لسنوات طويلة".

وأوضحت أن مصر من أوائل الدول التي ساهمت في إعلان بداية الحركة العالمية لحقوق الإنسان من خلال تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت علي عدد كبير من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وتابعت "نحن نقترب من الانتخابات الرئاسية وهو استحقاق رئاسي مهم جدًا، يتم في ظل أول دستور مصري يعتمد ويعمل علي مقاربة حقوق الانسان، ويشرفنا بالتجهيز للمراقبة الانتخابات الرئاسية".

وأكملت "بنقول أن المجلس القومي لحقوق الانسان يقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويدعو كل مصري ومصرية أن يتمسك بحقه في المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

صوت غزة مشيرة خطاب

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