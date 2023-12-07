نشأت العمدة للمواطنين: "المشاركة واجب وطني.. وننتظر نزول الملايين"

دعا النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "المشاركة واجب وطني واستحقاق دستوري والمشاركة فيها من أجل مصر وتحديد طريق وخطى المستقبل من أجل اختيار قيادة واعدة".

ولفت “العمدة” في تصريحات له اليوم الخميس، إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة والتعامل مع كل التحديات فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الانتخابات هذه المرة تكتسب أهمية كبيرة لأن الوطن فى مفترق طرق بسبب الصراع الإقليمي الراهن والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال عضو مجلس النواب، إن هناك ثقة شديدة في النزول بكثافة للتصويت في الانتخابات من جانب جموع الشعب المصري، لافتا أن الجميع يراهن على استقرار الدولة ودوام الأمن والامان والاستقرار.

وأشار النائب محمد نشأت العمدة إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية، هى انتخابات تعددية في أجواء ديمقراطية حرة، والشعب المصري أمام مسؤولية كبيرة خلال الأيام المقبلة، ومع بداية التصويت في الانتخابات الرئاسية، فإنه سيظهر معدنه الأصيل، في الأوقات الصعبة، مشددًا الجميع ينتظرون مشاركة الملايين في الانتخابات الرئاسية لتحديد مصر الوطن ومستقبله.