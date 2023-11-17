نشأت العمدة: ازدواجية الإعلام الغربى تجاه حرب غزة يؤكد وهمية شعارات الحيادية

قال النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في المنيا، إن موقف الدولة المصرية سيظل ثابتًا في دعم أشقائها في فلسطين، واستمرار نهج جهودها ومساعيها لنصرة مسار القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت المدافع العربي الأول عنها منذ أن بدأت وحتى ينصرهم الله.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية دومًا تحمل على عاتقها مسئولية الدفاع عن أشقائها، فضلًا عن أن واجبها يحتم عليها القيام بدورها تجاه دعم الإنسانية والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وضرورة إيجاد سبل دعم المسار التفاوضي بعد وقف إطلاق النار بدون قيد أو شرط.

ازدواجية المعايير الإعلام الغربي

وانتقد محمد نشأت، في تصريح صحفي له اليوم، ازدواجية المعايير لدى الإعلام الغربي في تقييم الأوضاع المشتعلة في غزة، وقيام كل وسائل الإعلام بتقديم كل البراهين والأدلة والتصريحات وإحضار التاريخ بصورة محرفة من أجل تبرير جرائم إسرائيل والاختباء وراء تلك الوسائل في توصيل مخططاتها الشيطانية الدامية، ورسائلها التي تحاول أن توصلها لمصر.

وأكد عضو مجلس النواب أن العالم كله يسمع ويرى إغاثات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأصبحت أصواتهم تتعالى تدوي في ربوع العالم جراء التصدي لهجمات وجرائم وانتهاكات إنسانية، تحصد في أرواحهم كل لحظة دون رحمة بالأطفال أو النساء أو المرضى، إلى أن وصل الحد لاقتحام المستشفيات والمدارس والشوارع والطرق بطرق وحشية همجية.

صمت الغرب يؤكد موافقته على جرائم إسرائيل

وأضاف النائب محمد نشأت العمدة أن صمت الغرب بشكل عام على ما تقترفه إسرائيل من جرائم في حق الشعب الفلسطيني يؤكد لدى الجميع الموافقة على ما يحدث بل وتقديم الدعم لإسرائيل لاستمرارها في إطاحة شعب بأكمله وتهجيره من أرضه والاستيلاء الدموي عليها بدون وجه حق.