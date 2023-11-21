الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشأت العمدة: موقف مصر من رفض الحرب على غزة واضح تمامًا

نشأت العمدة
نشأت العمدة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن موقف مصر من الحرب على غزة شديد الوضوح، فهى ترفض تماما العدوان الإسرئيلي وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية.

ونوه العمدة في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأولوية لوقف فورى لإطلاق النار ونفاذ آمن ومستدام للمُساعدات بغزة، خلال كلمته في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، والتي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، مشددا على معارضة مصر وإدانتها قتل المدنيين من جميع الأطراف، واستهدافهم واستهداف المنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.

وحذر نائب الصعيد، أن استمرار الحرب الإسرائيلية وهذه الوحشية، يهدد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقد يجرها لانفجار شامل.

واستكمل: ما قاله الرئيس السيسي، إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية، تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية وتجنُب استهداف المدنيين، وضرورة تسوية جذور الصراع، والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أن الموقف المصري المشرف من القضية الفلسطينية ينال احترام العالم، كما أن تشديد مصر على ضرورة وجود حل جذري بداية الانفراجة الحقيقية ونهاية الصراع.

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