خاص.. مرشحو الرئاسة يوجهون رسائلهم الأخيرة للمصريين عبر «الدستور»

قبل بدء الصمت الانتخابي

وجه المرشحون لرئاسة الجمهورية رسائل أخيرة إلى المصريين عبر "الدستور"، قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، المقرر له الثانية عشر منتصف ليل الجمعة ٨ ديسمبر، مؤكدين على ضرورة وأهمية مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويبدأ المصريون يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر وعلى مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، التصويت في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم لمدة 6 سنوات من بين 4 مرشحين متنافسين على ذات المقعد، في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وبإشراف من جانب 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قال النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ضمن رسائل الحملة الأخيرة قبل الصمت الانتخابي، أنهم يدعوا عموم المصريين للمشاركة بكثافة في الساعات الأولي خلال أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكد عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المصريين على موعد مع إبهار العالم، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستحمل رسائل موجهة للداخل والخارج.



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المرشح الرئاسي فريد زهران

كما دعا المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريحاته عبر "الدستور" إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لافتًا إلى أن التغيير ممكن وأن هناك طريقا آمنا وسلميا للتغيير بالمشاركة في الانتخابات.

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المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

كما وجه المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رسائل هامة إلى المصريين عبر "الدستور" قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.

واستعرض المرشح الرئاسي طبيعة تكوينه السياسي وبرنامجه الانتخابي، وموقفه من التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

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المرشح الرئاسي حازم عمر

كما حاورت "الدستور"، المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قبيل ساعات قليلة من بدء عملية الصمت الانتخابي، والتصويت في انتخابات الرئاسة بالداخل.

واستعرض المرشح الرئاسي، طبيعة تكوينه السياسي وبرنامجه الانتخابي وموقفه من التحديات التي تواجه الدولة المصرية في قطاعات الاقتصاد والسياسة.

للاطلاع على رسائل المرشح الرئاسي حازم عمر للمصريين اضغط هنا.