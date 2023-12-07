الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قبل الصمت الانتخابي.. رسائل هامة لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبر "الدستور"

المرشح الرئاسي عبدالفتاح
المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

قال النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ضمن رسائل الحملة الأخيرة قبل الصمت الانتخابي، أنهم يدعوا عموم المصريين للمشاركة بكثافة في الساعات الأولي خلال أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكد عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المصريين علي موعد مع إبهار العالم، مشيرًا إلي أن الانتخابات الرئاسية ستحمل رسائل موجهة للداخل والخارج.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "نريد أن تكون التجربة الديمقراطية وأجواء الانتخابات كأكبر استحقاق دستوري بإشراف قضائي كامل وحياد من كل مؤسسات الدولة، وأن تنعكس علي مشاركة المواطنين وخاصة الشباب والمرأة بالإضافة لاصطحاب الآباء أبنائهم الصغار لرؤية ذلك المشهد الديمقراطي ويستعدوا للإستحقاقات القادمة في المستقبل".

وأضاف “خليل” أنهم يدعون جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 ودعم واختيار مرشحهم الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الذي قدم الكثير لمصر وشعبها وللمنطقة بأكملها بدور ريادي مشهود علي مدار السنوات الأخيرة، مع دعم مشروع المرشح القومي لبناء الإنسان المصرى، وأن نكمل الطريق معه نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة وطريق الجمهورية الجديدة من خلال بناء الإنسان المصري، لجني ثمار سنوات من مشروعات شهدتها كافة أنحاء البلاد علي كل المستويات.

وأشار “خليل” إلي ضرورة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرته في العمل علي استمرار تمكين الشباب والمرأة لإحداث حالة من التنوع والتعددية السياسية بالإضافة إلي تدعيم منظومة حقوق الإنسان والتي بدأت بإطلاق استراتيجيتها بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مؤكدا كذلك العمل علي توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، لافتا أن كل ذلك عوامل تدفع المصريين جميعا للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة علي مدار ثلاثة أيام متواصلة.

جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أكد أنه على مدار 9 سنوات نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن مؤتمر “حكاية وطن” استعرض عدد من تلك المشروعات والمبادرات الصحية والمجتمعية التي ساهمت في النهوض بحياة المواطن المصرى، فقد أدت مبادرة القضاء على فيروس سي إلى  اعلان مصر أول دولة خالية من فيروس سي، كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في النهوض بحياة الريف المصري، وغيرها من المبادرات.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية، وأن موقف الدولة المصرية منها واضح منذ البداية وهو “لا لتهجير الفلسطينين، لا لتصفية القضية الفلسطينية”، مع التمسك بحقوق الأخوة الفلسطينيين بحل الدولتين.

مصر السيسي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية النائب عماد خليل

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