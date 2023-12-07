الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد سائق لترويجه للمخدرات في الشروق

متهم
متهم

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الشروق تجديد حبس سائق لحيازته كمية من الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة الشروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق- له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (حشيش زنة 11 كجم)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

قاضي المعارضات جنح الشروق تجديد حبس مخدر الحشيش منطقة الشروق امن القاهرة

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