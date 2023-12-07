قرار جديد ضد سائق لترويجه للمخدرات في الشروق

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الشروق تجديد حبس سائق لحيازته كمية من الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة الشروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق- له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (حشيش زنة 11 كجم)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.