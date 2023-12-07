تجديد حبس متهم 15 يومًا لتزويره أوراق رسمية بالمقطم

قررت محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بمنطقة المقطم في القاهرة.

أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم يمتلك ويدير مركز لصيانة السيارات، وتبين وجود معلومات جنائية سابقة له بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركي لظروف الإعاقة.

وأفادت التحقيقات أنه بفحص الهاتف محمول ملك المتهم فنيًا، تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالي.