مواطن: فرص العمل يجب أن تكون على رأس أولويات الرئيس القادم (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين رئيسهم لفترة جديدة، وترصد "الدستور" آراء المواطنين لمعرفة مطالبهم من الرئيس الجديد.

في هذا السياق، قال المواطن محمود عبد الرحمن، إنه ينتظر من الرئيس القادم توفير فرص عمل للشباب والاستمرار في استراتيجية توطين الصناعة، من خلال إنشاء العديد من المصانع.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر الكثير من فرص العمل من خلال المشروعات التنموية الضخمة التي نُفذت في عهده.

وأضاف أنه يريد من رئيس مصر القادم أن يسير على خطى الرئيس السيسي ومواصلة العمل على “رؤية مصر 2030” من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية دعمًا للمواطنين في أنحاء الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر المقبل؛ موعدًا للصمت الانتخابي ووقف الدعايا الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.