الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غباشي لـ"الدستور": الوضع الأمني في الشرق الأوسط "مهيب" بسبب حرب غزة

مختار غباشي
مختار غباشي

قال مختار غباشي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، إنه بالتأكيد أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط بسبب امتداد الصراع والحرب داخل قطاع غزة مهيب ورهيب وفظيع وجريمة ضد الإنسانية وأقرب إلى إبادة شعب 2 مليون و300 ألف نسمة معرضين للضياع والجوع. 

وأضاف غباشي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هناك شكل من أشكال تجريف الأرض امتد من شمال قطاع غزة الى جنوبه وعجز عربي واسلامي مريب ومساعدات بلا حدود من الولايات المتحدة الامريكة ودول كبيرة الى العالم الغربي وعلى راسها انجلترا التي بادرت بارسال طائرات استطلاع فوق المجال الجوي لغزة ومحيطه، ناهيك عن حجم المساعدات العسكرية الذي تحدث عنها وزير الدفاع الاسرائيلي التي زادت عن 12 طن في وقت يعجز العالم العربي عن دخول السولار في قطاع غزة. 

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 وأضاف غباشي أن دخول الطرف اللبناني في الصراع بين الحرب والميليشات الموجودة في العراق معلومة وامكانيتها محدودة، فضلا عن المناوشات بشكل او بآخر الى قاعدة عين الاسد او الحوثيين الذين يعكرون صف مرور المراكب البحرية التي تخص اسرائيل وتأثير معنوي ملموس غير انه مادي ملحوظ. 

وكشف غباشي أن اسرائيل تحاول تصفية القضية الفلسطينية وانهاء ماتبقى من معالمها وكذلك انهاء المقاومة الفلسطينية التي يراها المراقبين اذا انتهت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تحديدا والهلاك والدمار الذي يمر في الضفة الغربية ربما تنتهي القضية الفلسطينية بشكل لايمكن توقعه، كما ان آليات الضغط على اسرائيل مفقودة والعالم العربي والاسلامي فقد بصله مهمة جدا وهي استخدام مقدراته للضغط على اسرائيل والولايات المتحدة الى شيء والحكومات الغربية لتل ابيب معلومة ومعروفة ومهدت للشارع العربي والغربي ليمهد او لربما يكون تأثير على جرائم الحرب.

الحرب الشرق الأوسط الوضع الأمني الصراع الاستراتيجية

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