الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تشارك بحملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم بمطروح

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح في حملة بالتبرع بالدم لأهلنا بغزة من خلال السيارات المتنقلة بشارع اسكندرية، والذي أطلقها عضو الحملة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء فى فلسطين

جاء ذلك بمشاركة حزب حماة الوطن وحياة كريمة وكيان مصر وعدد من النقابات وأهالي مطروح، وذلك في إطار حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء فى فلسطين بمحافظة مطروح.

التبرع بالدم لمصابي غزة 

وأعلن النائب عيسي أبو تمر عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح، عن مشاركة الحملة في التبرع بالدم لأهلنا بغزة بشارع اسكندرية، الذي نظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بمطروح، الذي يدعو شباب المبادرة المواطنين ومن يرغب في التبرع بالدم لمصابي غزة بالتوجه لمكان الحملة والمشاركة بها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم والإغاثة لشعب فلسطين الشقيق، وتأكيدًا على الدور الريادي والإقليمي للمؤسسة داخل مصر وخارجها ووقوف مصر شعب وقيادة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في محنته.

النقابات العمالية المهنية والأحزاب والكيانات الشبابية

وفي سياق آخر، كانت قد أستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح النقابات العمالية المهنية والأحزاب والكيانات الشبابية بكافة أطيافها المؤيدة للمرشح الرئاسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلن عيسي أبو تمر عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح، استقبال أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح ونقابات (المعلمين - الصيدلة - الأطباء - المهن الزراعية - المجلس القومي - البيطريين) ومجلس العمد والمشايخ بحضور الدكتورة عزة الحويطي ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور عبد الجليل خيرت ممثل حياة كريمة، وحامد الحفيان عن مجلس القبائل.

حملة التبرع بالدم بمطروح
حملة التبرع بالدم بمطروح
حملة التبرع بالدم بمطروح
حملة التبرع بالدم بمطروح
حملة التبرع بالدم بمطروح
حملة التبرع بالدم بمطروح
حملة التبرع بالدم بمطروح
حملة التبرع بالدم بمطروح
حملة التبرع بالدم بمطروح
حملة التبرع بالدم بمطروح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح حملة بالتبرع بالدم مطروح محافظة مطروح المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

محافظ مطروح: تكثيف الجهود لنهو كل التجهيزات لانطلاق ماراثون الانتخابات بـ149 مركزًا انتخابيًا

رئيس مدينة مرسى مطروح: تجهيز اللجان الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية

محافظ مطروح يوزع 75 جهازًا كهربائيًا على الأسر الأكثر احتياجًا

محافظ مطروح: تمويل 1456 مشروعًا بتكلفة 144 مليون جنيه خلال 4 سنوات

إعلان أسماء لجان الوافدين بمركز الحمام خلال انتخابات رئاسة الجمهورية

نقابات وأحزاب تزور حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح (صور)

محافظ مطروح يتفقد منطقة كوبري فوكة للوقوف على أسباب تكرار الحوادث

وكيل صحة مطروح يتابع تجهيزات العناية المركزة للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي تمهيدا لافتتاحها

الأكثر قراءة

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

وصفات تعزز مناعتك في الشتاء

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت