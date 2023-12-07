حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تشارك بحملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح في حملة بالتبرع بالدم لأهلنا بغزة من خلال السيارات المتنقلة بشارع اسكندرية، والذي أطلقها عضو الحملة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء فى فلسطين

جاء ذلك بمشاركة حزب حماة الوطن وحياة كريمة وكيان مصر وعدد من النقابات وأهالي مطروح، وذلك في إطار حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء فى فلسطين بمحافظة مطروح.

التبرع بالدم لمصابي غزة

وأعلن النائب عيسي أبو تمر عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح، عن مشاركة الحملة في التبرع بالدم لأهلنا بغزة بشارع اسكندرية، الذي نظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بمطروح، الذي يدعو شباب المبادرة المواطنين ومن يرغب في التبرع بالدم لمصابي غزة بالتوجه لمكان الحملة والمشاركة بها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم والإغاثة لشعب فلسطين الشقيق، وتأكيدًا على الدور الريادي والإقليمي للمؤسسة داخل مصر وخارجها ووقوف مصر شعب وقيادة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في محنته.

النقابات العمالية المهنية والأحزاب والكيانات الشبابية

وفي سياق آخر، كانت قد أستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح النقابات العمالية المهنية والأحزاب والكيانات الشبابية بكافة أطيافها المؤيدة للمرشح الرئاسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلن عيسي أبو تمر عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح، استقبال أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح ونقابات (المعلمين - الصيدلة - الأطباء - المهن الزراعية - المجلس القومي - البيطريين) ومجلس العمد والمشايخ بحضور الدكتورة عزة الحويطي ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور عبد الجليل خيرت ممثل حياة كريمة، وحامد الحفيان عن مجلس القبائل.

حملة التبرع بالدم بمطروح

حملة التبرع بالدم بمطروح

حملة التبرع بالدم بمطروح

حملة التبرع بالدم بمطروح