الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"كتائب القسام" تعلن قنص جنديين إسرائيليين بالشجاعية شرق غزة

القسام
القسام

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، عن قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فضلا عن تدمير 79 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وقالت الكتائب، في بيان على منصة "تليجرام"، إن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، في ثالث عملية قنص خلال 24 ساعة.

وذكرت في بيان آخر أنه، خلال الـ72 ساعة الأخيرة تمكن مجاهدو القسام من تدمير 79 آلية عسكرية كليا أو جزئيا فقط في محاور التوغل في مدينة غزة.

وأفادت أيضا بتمكن مقاتليها من "تفخيخ عين نفق في منطقة الشيخ رضوان (شمال مدينة غزة) وتفجيره فور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق"، ما أوقع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الكتائب أن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قنصت أمس 6 جنود في المدينة نفسها.

وفي وقت لاحق الخميس، قالت كتائب القسام إن مقاتليها "استهدفوا أيضًا 3 ناقلات جند بقذائف الياسين 105، اثنتين في محور التقدم ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وواحدة في محور شرق مدينة خان يونس".

كما أعلنت استهداف "قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، وتحقيق إصابات محققة في صفوفهم ببيت لاهيا".

كتائب القسام القسام حماس الشجاعية حي الشجاعية

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