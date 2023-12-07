الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس تاجر سيارات 15 يومًا بتهمة ذبح آخر بالبساتين

حبس
حبس

قررت محكمة البساتين، الخميس، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بـ ذبح تاجر سيارات لسرقته بمنطقة البساتين في القاهرة.

أوضحت التحقيقات أن المجني عليه يعمل تاجر سيارات ويبلغ من العمر 57 سنة، ويقيم بمفرده، وكان المتهم وهو جاره بذات العقار على دراية بأن المجني عليه لديه أموال كثيرة، كونه مالكًا لعدد من سيارات الأجرة، فعقد العزم على سرقته والتخلص منه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ذهب في يوم الواقعة للمجني عليه وطرق عليه الباب وعندما دخل قام بضربه لشل حركته وطعنه بطعنة نافذة بالرقبة وطعنتين بالصدر أدت إلى وفاته فى الحال.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص مذبوح داخل شقته دائرة قسم البساتين في القاهرة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأجرت المعاينة الأولية للحادث، والتي كشفت العثور على جثة شخص مذبوح ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

محكمة البساتين تجديد حبس ذبح تاجر سيارات منطقة البساتين القاهرة

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