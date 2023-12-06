الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل مالك محل سجاد بسبب مشاجرة بالوراق

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، حبس المتهمين بقتل مالك محل سجاد 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود بلاغ يفيد بحدوث مشاجرة بمنطقة الوراق وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل للسجاد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "توفى إثر إصابته") طرف ثان (3 أشخاص - مقيمون بالجيزة) لخلافات الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة حبس متهمين قتل مالك محل سجاد

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