الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنيسة في بيت لحم تستبدل شجرة الميلاد بأنقاض ترمز للدمار في غزة

راعي الكنيسة
راعي الكنيسة

أعدت كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية في مدينة بيت لحم، مدينة الميلاد، بالضفة الغربية المحتلة، زينة مختلفة لعيد الميلاد لهذا العام، وذلك باستخدام الأنقاض بدلًا من شجرة عيد الميلاد، وذلك استنكارًا للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 امتنعت الكنائس في الأرض المقدسة، ولاسيما في فلسطين، عن الأنشطة الاحتفالية، حيث اقتصرت احتفالات عيد الميلاد على الصلوات والطقوس الدينيّة، وفي الوقت الذي تزين فيه شوارع العالم بألوان زاهية وتضاء المدن خلال احتفالات عيد الميلاد.

وأعلنت البلديات والكنائس في بيت لحم ورام الله الشهر الماضي، إلغاء احتفالات عيد الميلاد في الضفة الغربية تضامنا مع غزة. ودعا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس جميع الرعايا إلى تقييد الاحتفالات وجمع التبرعات بدلًا من ذلك لضحايا غزة.

وقال راعي كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية التاريخية في بيت لحم، القس منذر إسحاق، لوكالة الأناضول: بينما تُرتكب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة، لا يمكننا الاحتفال بميلاد يسوع المسيح هذا العام بأي شكل من الأشكال. لا نشعر بالرغبة في الاحتفال.

وهكذا، بدلًا من تزيين شجرة عيد الميلاد هذا العام، اختارت الكنيسة زخرفة مصنوعة من الأنقاض ترمز إلى الدمار في غزة. وتتضمن الزخرفة كومة مكونة من قطع خرسانية حول غصن زيتون، وفي وسط هذه الكومة وضع مشهد الطفل يسوع، ملفوفًا بالكوفية الفلسطينية، بين الأنقاض. وحول هذا الحطام تم وترتيب أغصان الأشجار المكسورة والأيقونات المختلفة والشموع.

وقال القس منذر إسحاق: إن عرض زخارف الحطام بدلًا من زينة عيد الميلاد في الكنيسة هو رسالة لهم وللعالم. إنّ رسالتنا لأنفسنا هي: الله معنا في هذا الألم. لقد ولد المسيح متضامنا مع الذين يعانون من الألم والمعاناة. الله مع المظلومين".

تابع: "ثانيًا، أردنا أن نقول للكنائس في جميع أنحاء العالم: للأسف، عيد الميلاد في فلسطين هو هكذا. سواء كنا مسيحيين أو مسلمين، هذا هو الوضع الذي نمر به في فلسطين. نحن نتعرّض لحرب إبادة جماعية تستهدف جميع الفلسطينيين. وللأسف، عندما نفكر في ولادة الطفل المسيح، نفكر في الأطفال الذين قُتلوا بوحشية في غزة"، مؤكدًا أن الهجوم الإسرائيلي على غزة "قتل روح عيد الميلاد".

 

كنيسة الميلاد مدينة الميلاد مدينة بيت لحم عيد الميلاد الأرض المقدسة فلسطين

مواد متعلقة

في عيد القديس امبروسيوس.. الكنيسة اللاتينية: الاستسلام هو ركيزة الحياة المسيحيّة

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية المشيخية بأمريكا

الأكثر قراءة

عاجل| نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

تعافي أسعار النفط العالمية بفضل تراجع تأثير الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت